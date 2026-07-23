Imperdible: ¡Sporting te espera con ofertas de hasta 70% de descuento!

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Hoy 11:55

En Sporting Santiago arrancó la liquidación más fuerte del año, con las mejores marcas a precios que no vas a querer dejar pasar. Adidas, Puma y mucho más, con descuentos reales en indumentaria deportiva, moda urbana y calzado. Hasta agotar stock.

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Moda deportiva y urbana en un solo lugar

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Beneficios imperdibles

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Además, si pagas con MODO los martes, jueves y domingo tenés 20% de descuento con tope de $10.000.

Dale, no te quedes afuera. Te esperamos en Libertad y Tucumán, de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17:30 a 21:30 y los sábados de 9:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:30.