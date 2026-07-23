El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 23 de julio de 2026: la jornada estará marcada por el frío desde temprano

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 18°C. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Hoy 01:29

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 23 de julio una jornada fría en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 18°C. Además, no se prevén lluvias y el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día.

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De acuerdo con el organismo, la madrugada tendrá una temperatura cercana a los 10°C, mientras que por la mañana el termómetro descenderá hasta los 7°C, el valor más bajo de la jornada. Por la tarde se espera la máxima de 18°C y hacia la noche la temperatura rondará los 14°C.

En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, predominando del este durante la madrugada, del sudoeste por la mañana y del noreste en horas de la tarde y la noche.

Para los próximos días, el pronóstico indica un gradual ascenso de las temperaturas, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 20°C durante el fin de semana.