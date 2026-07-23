La intendente Fuentes encabezó la inauguración y puesta en valor del Teatro del Pueblo

El histórico espacio del Parque Oeste fue remodelado de manera integral y reabrió sus puertas con un acto encabezado por la jefa comunal, junto a autoridades provinciales, municipales y una importante participación de vecinos y artistas.

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La intendente Norma Fuentes encabezó este miércoles el acto de inauguración de la remodelación integral y puesta en valor del Teatro del Pueblo, ubicado en el Parque Oeste, una obra que permitió recuperar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

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La ceremonia contó con la participación del secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente; los subsecretarios de Cultura, Juan Leguizamón, y de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo; además de funcionarios municipales, representantes de entidades culturales, artistas y vecinos que colmaron el lugar. Durante la actividad se realizó el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de una placa recordatoria y una apertura artística con músicos y actores en escena.

En su mensaje, la intendente Norma Fuentes agradeció la presencia de los vecinos y transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora. Además, destacó el valor histórico del Teatro del Pueblo y remarcó que se trata de un espacio destinado a la expresión de los artistas y de toda la comunidad.

"El pueblo debe expresarse, y nosotros dejamos la posibilidad para todos los que necesiten expresarse, considérenlo propio", expresó la jefa comunal.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado por obreros, técnicos y profesionales que participaron de la obra y puso en valor las mejoras incorporadas para brindar mayor funcionalidad al espacio, entre ellas medidas de seguridad y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad.

"Vivamos este lugar y a Santiago del Estero, que es cultura y es de todos", concluyó la intendente Norma Fuentes.