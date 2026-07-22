Boca busca dar el primer paso en la Copa Sudamericana ante O’Higgins

El Xeneize recibe al conjunto chileno desde las 21.30. Será el segundo partido de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y el regreso del equipo a su casa tras la eliminación de la Libertadores.

Hoy 07:10

Boca volverá a jugar este jueves en La Bombonera cuando reciba a O’Higgins, desde las 21.30, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará comenzar con el pie derecho una serie clave y reencontrarse con su gente luego de un período marcado por la eliminación ante Universidad Católica.

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A casi dos meses de aquella dura caída que significó el final del ciclo de Claudio Úbeda, el Xeneize afrontará su segundo compromiso bajo la conducción del Vasco. El nuevo entrenador debutó con una victoria por 2-1 ante Sarmiento por la Copa Argentina y ahora tendrá su estreno en una competencia internacional.

Boca llegó a esta instancia luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica, y por encima de Barcelona de Guayaquil. Por su parte, O’Higgins terminó segundo en su zona de la Sudamericana, detrás de San Pablo, y superó a Millonarios y Boston River.

La gran noticia para el Xeneize será la presencia de Leandro Paredes, quien disputó la final del Mundial hace pocos días y será titular. También estarán desde el arranque los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa. En cambio, Leandro Lozano quedó descartado por lesión, al igual que Carlos Palacios, mientras que Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho.

El conjunto chileno llegará con mayor rodaje, ya que su fútbol no se detuvo durante la Copa del Mundo. O’Higgins perdió apenas uno de sus últimos cinco partidos, marcha segundo en su grupo de la Copa local y también ganó su compromiso por la Copa de la Liga, aunque se ubica décimo en el campeonato de Primera División.

Será, además, el primer enfrentamiento oficial entre Boca y O’Higgins, por lo que la serie marcará el inicio del historial entre ambos equipos.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible equipo de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.

Boca vs. O’Higgins: todos los datos