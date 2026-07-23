"Ojo por ojo": Irán advirtió que responderá a cualquier nuevo ataque de Estados Unidos

El canciller Abbas Araghchi aseguró que Teherán responderá con una represalia "contundente y decisiva" ante cualquier nueva ofensiva contra su territorio y advirtió que los países que colaboren con Washington también serán considerados objetivos.

Hoy 00:22

El régimen de Irán elevó este miércoles el tono de sus advertencias contra Estados Unidos al asegurar que responderá a cualquier nuevo ataque sobre su territorio y que también considerará objetivos legítimos a los países que respalden una eventual ofensiva militar de Washington. Las declaraciones fueron realizadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Araghchi afirmó que la política de defensa iraní se basa en la reciprocidad. "Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo", expresó, al tiempo que sostuvo que cualquier agresión contra el país, incluida su infraestructura, recibirá una respuesta "poderosa y decisiva". También advirtió que los Estados que brinden apoyo militar, logístico o de cualquier otra naturaleza a una ofensiva estadounidense serán considerados parte del conflicto.

En paralelo, el alto mando militar iraní señaló que las amenazas formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían derivar en una ampliación del conflicto en la región. Además, las fuerzas armadas advirtieron que, en caso de una nueva ofensiva, Irán podría responder contra infraestructuras energéticas y otras instalaciones estratégicas, así como afectar el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de crudo y gas natural licuado.

Las nuevas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países y mientras continúan los cruces de amenazas, lo que mantiene la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.