Detienen a dos delincuentes tras asalto a adolescentes en El Manantial

Dos delincuentes fueron detenidos tras un asalto a adolescentes en El Manantial, siendo solicitada su prisión preventiva por el Ministerio Fiscal.

Hoy 01:14

En un reciente hecho delictivo ocurrido en El Manantial, dos delincuentes fueron detenidos tras robar a un grupo de adolescentes. Los asaltantes, identificados como S.C.R. y M.C.G., fueron aprehendidos por la policía poco después del incidente. La intervención policial se produjo gracias a un patrullaje preventivo en la zona.

El robo agravado se produjo el domingo 19 de julio, alrededor de las 20:25, cuando un menor de 17 años y su amiga de 14 años esperaban el colectivo en la calle Paraná y Santiago. En ese momento, los delincuentes, que se desplazaban en una motocicleta, detuvieron su marcha y uno de ellos descendió para acercarse al menor.

El atacante, armado con un cuchillo, amenazó al adolescente y le arrebató su teléfono celular, un iPhone X. Posteriormente, se dirigió hacia la menor, exigiendo su teléfono, pero al no poder conseguirlo, ambos delincuentes se dieron a la fuga.

Gracias a la rápida acción policial, que realizaba recorridos de prevención, se logró detectar la situación y se inició una persecución. Finalmente, los delincuentes fueron aprehendidos en la calle Gobernador del Campo, tras una breve persecución que culminó exitosamente.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria se encuentra a cargo de la investigación, con la Auxiliar de Fiscal Julieta Pérez Morales representando al Ministerio Público en la audiencia de control de la aprehensión. Durante esta audiencia, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas de coerción.

La Fiscalía ha calificado el hecho como un robo agravado debido al uso de un arma blanca, solicitando medidas de coerción de mayor intensidad para ambos imputados. A pesar de los riesgos procesales y de que los acusados tienen antecedentes penales, la jueza intervino parcialmente, otorgando prisión preventiva por un plazo de un mes.

Las medidas de coerción se establecieron con un vencimiento el viernes 21 de agosto de 2026. Este caso pone de manifiesto la importancia de la prevención del delito y la colaboración entre la comunidad y la fuerza policial para garantizar la seguridad en la localidad.