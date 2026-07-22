Axel Kicillof apuntó contra la campaña antiargentina y cuestionó la política exterior de Milei

El gobernador bonaerense se refirió a las repercusiones posteriores a la final del Mundial 2026, destacó la diversidad cultural del país y cuestionó la política exterior del Gobierno nacional.

Hoy 22:06

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre la campaña en redes sociales que surgió tras la final del Mundial 2026 y defendió la tradición de la Argentina como un país abierto a la inmigración. "El pueblo argentino tiene una tradición de recibir a aquellos que vienen de otros lados", afirmó.

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Durante sus declaraciones, el mandatario sostuvo que muchas de las críticas difundidas en las últimas horas provienen de personas que "hablan de Argentina sin conocerla". Además, recordó que el preámbulo de la Constitución Nacional convoca a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", al considerar que ese principio representa un valor histórico del país.

Kicillof también cuestionó la política exterior del gobierno de Javier Milei, al señalar que "sumarse a guerras y conflictos que no son nuestros" no favorece la imagen de la Argentina en el plano internacional. En ese sentido, sostuvo que el país debe mantener un perfil de colaboración y convivencia con otras naciones.

Por otra parte, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, descartó que exista una campaña organizada contra los argentinos y aseguró que no se registraron denuncias formales por agresiones vinculadas a la final del Mundial. Si bien reconoció que hubo algunos incidentes aislados entre hinchas, sostuvo que se trató de situaciones propias del contexto deportivo y remarcó que la relación entre ambos países continúa siendo de amistad y cooperación.