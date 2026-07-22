Detuvieron a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a su pareja en La Banda

El sospechoso fue localizado por la Policía en la zona de El Polear, luego de la denuncia realizada por la víctima. Quedó a disposición de la Justicia en una causa por lesiones calificadas.

Hoy 22:31

Un hombre de 45 años fue detenido en la localidad de El Polear, departamento Banda, acusado de haber agredido a su pareja en el marco de un hecho de violencia familiar.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 2 de la Mujer y la Familia, luego de que la víctima radicara la denuncia correspondiente ante las autoridades.

A partir de la intervención policial, se desplegó un operativo de búsqueda en inmediaciones del lugar donde habría ocurrido el episodio, logrando ubicar al presunto agresor mientras se movilizaba por la zona.

Según consta en las actuaciones, el hecho se habría desencadenado durante una discusión familiar, momento en el que la mujer habría sufrido una lesión en uno de sus brazos provocada con un arma blanca.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente.

La causa continúa bajo investigación, mientras se desarrollan las medidas judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.