Central Córdoba rumbo a Mendoza mientras espera por su nuevo DT y la habilitación de Aguilar

El Ferroviario ya se prepara para visitar a Gimnasia por la primera fecha del Torneo Clausura, mientras aguarda la confirmación de su nuevo entrenador. La dupla interina Villavicencio-Romero dirigirá al equipo.

Hoy 22:56

Central Córdoba ya viaja rumbo a Mendoza para afrontar su debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde se medirá ante Gimnasia por la primera fecha. El Ferroviario todavía espera la confirmación oficial de su nuevo entrenador, por lo que el equipo será dirigido de manera interina.

La dupla conformada por Matías Villavicencio y Emiliano Romero, quienes formaban parte del cuerpo técnico de Lucas Pusineri, estará al frente del equipo en el encuentro del próximo viernes. Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando para cerrar los últimos detalles con el futuro entrenador.

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Aunque todavía no se dio a conocer la lista oficial de convocados, Felipe Aguilar, uno de los refuerzos de Central Córdoba para este torneo, viaja junto al plantel. Sin embargo, el defensor todavía no fue habilitado para jugar y se encuentra a la espera de la confirmación correspondiente.

En tanto, Leo Sequeira, la otra incorporación del Ferroviario, no será parte de la delegación que viajará a Mendoza. El delantero continuará trabajando para ponerse a punto y apunta a estar disponible para la segunda fecha del campeonato.

De cara al partido ante Gimnasia, la dupla interina tendría en mente el siguiente equipo: Aguerre; Moyano, Maciel, Mansilla, Marchi o Romero; Laprida, Vera, Cravero, Barrera; Naya y Santos.

Así, Central Córdoba iniciará una nueva etapa en el Torneo Clausura, con un cuerpo técnico interino, un entrenador a la espera de ser confirmado y la ilusión de comenzar el campeonato con un resultado positivo.