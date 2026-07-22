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Bingos del Sol: el pozo acumulado de más de $10,7 millones ya tiene ganador

Bingos del Sol volvió a repartir un premio millonario. En el sorteo de las 21:30 de este martes, el pozo acumulado de $10.794.750 encontró ganador y convirtió a un nuevo participante en el gran afortunado de la jornada.

Hoy 23:14

Bingos del Sol volvió a repartir un premio millonario. En el sorteo de las 21:30 de este martes, el pozo acumulado de $10.794.750 encontró ganador y convirtió a un nuevo participante en el gran afortunado de la jornada.

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El esperado premio, que había generado gran expectativa entre quienes participan habitualmente de los sorteos, finalmente salió y marcó una nueva noche de celebración para Bingos del Sol.

Quienes deseen participar por los próximos pozos acumulados solo deben ingresar a www.bingodelsol.com.ar, donde podrán adquirir sus cartones y elegir el sorteo en el que quieran jugar.

Los créditos pueden comprarse mediante transferencia bancaria o de manera presencial en cualquiera de las salas de juego de Casinos del Sol. Los sorteos se realizan cada media hora y todas las partidas participan por el pozo acumulado.

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