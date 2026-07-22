Lanús le ganó a Cienciano y sacó ventaja en la ida por la Sudamericana

El Granate se impuso por 2 a 0 ante el conjunto peruano en los playoffs del certamen internacional.

Hoy 23:35

Para Lanús, el triunfo ante Cienciano resultaba trascendental para dar un paso clave rumbo a la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y qué mejor que la aparición salvadora de Franco Watson para lograr el objetivo de superar al conjunto peruano en La Fortaleza por 2 a 0 .

Luego del golpazo que significó la pronta eliminación de la Copa Libertadores, el Granate bajó a la Sudamericana con el desafío de repetir lo hecho la temporada pasada y soñar con el bicampeonato. Consciente de la importancia de abrir la serie como local, el equipo salió con la idea de ser protagonista, tomar las riendas del encuentro y sacar una buena diferencia de cara a la revancha.

Más allá de tener enfrente a un rival de menor jerarquía, Lanús sabía que debía lograr un resultado positivo para no verse obligado a ganar en los 3.400 metros de altura de Cusco. Por eso, Mauricio Pellegrino apostó por un planteo ambicioso, con futbolistas de buen pie, velocidad por los costados y la presión alta como prioridad.

El Granate comenzó creciendo por el sector derecho, con las trepadas de Tomás Guidara y las conexiones entre Franco Watson y Eduardo “Toto” Salvio. Lanús coqueteó varias veces con el gol a partir de buenas combinaciones, aunque recién logró romper la paridad a los 34 minutos del primer tiempo. Lucas Besozzi recuperó una pelota en mitad de cancha, con Cienciano volcado en ataque, y terminó asistiendo a Watson, quien apareció para marcar el 1-0.

Besozzi dejó al Granate con diez

A raíz de la corta diferencia, Lanús no se conformó y fue por más en el complemento. Lo hizo jugando con once futbolistas y también cuando se quedó con uno menos por la expulsión de Besozzi. El equipo de Pellegrino sostuvo la búsqueda y tuvo su merecido premio en el epílogo del encuentro.

Después de tanto insistir, Ramiro Carrera tuvo el olfato goleador para capturar un rebote dentro del área y marcar el 2-0 definitivo. Así, el Granate consiguió una diferencia importante y quedó bien parado para afrontar la revancha.

Ahora, la serie se trasladará a Perú, donde Lanús podrá avanzar a los octavos de final con un empate. El conjunto argentino viajará a Cusco con la tranquilidad de haber hecho los deberes en casa, aunque deberá afrontar el desafío de jugar a 3.400 metros de altura para sellar su clasificación.