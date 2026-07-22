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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 9º
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Locales

Pedro Delgado visitó Panorama Play y compartió anécdotas con los jugadores de Old Lions

El rugbier santiagueño se sumó al programa “Que, no me has visto?” y dialogó con el equipo y los invitados sobre su presente en Los Pumas y Harlequins.

Hoy 23:37

El programa de entretenimiento “Que, no me has visto?” de Panorama Play recibió la visita de Pedro “Sopa” Delgado, jugador de Los Pumas y del club Harlequins, quien compartió con los conductores Rami Trejo, Mili Giraudo, Anto Cinquegrani y Zorrito Martínez un espacio de charla distendida y cercana.

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Panorama Play Panorama Play

Durante el encuentro, Pedro Delgado habló sobre su actual desempeño en el rugby, así como también compartió anécdotas divertidas junto a sus compañeros que también estuvieron presentes en el estudio: Nico Candussi, Mario Iagatti y Benjamín Cáseres, todos jugadores de la Primera de Old Lions.

El diálogo se desarrolló en un tono relajado y descontracturado, permitiendo que los espectadores conozcan de cerca tanto la experiencia profesional de Delgado como los momentos cotidianos dentro del club.

La visita de Pedro “Sopa” Delgado fue muy valorada por el equipo de Panorama Play, quienes destacaron su disposición para compartir historias con los seguidores.

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