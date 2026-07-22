El conmovedor testimonio de la familia de Cristian Gerez tras su asesinato

El asesinato del cabo Cristian Gerez, ocurrido días atrás durante un intento de robo en la provincia de Buenos Aires, provocó una profunda conmoción en Santiago del Estero, donde nació y pasó gran parte de su infancia. Mientras la Justicia avanza con la causa y ya detuvo a los presuntos responsables, el dolor continúa entre sus familiares, que aún intentan asimilar la pérdida.

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En diálogo con Noticiero 7, Anahí Saavedra, prima del efectivo, recordó a Cristian como un joven trabajador, humilde y muy unido a su familia. "Era muy bueno, muy humilde, no tenía maldad con nadie", expresó con emoción al referirse a la personalidad del policía.

La mujer contó que Cristian dejó Santiago siendo muy joven para radicarse en Buenos Aires, donde estudió, se recibió de policía y formó su familia junto a su esposa y su pequeña hija. Sin embargo, aseguró que nunca perdió el contacto con sus seres queridos ni con el barrio donde creció.

"Era muy familiero, muy compañero. Amaba a su hija y a su esposa. Siempre estaba pendiente de toda la familia", relató Anahí, quien además recordó que el efectivo mantenía una relación cercana con sus amigos de la infancia y conservaba intacto el cariño por sus raíces santiagueñas.

Mientras sus familiares viajaron a Buenos Aires para darle el último adiós, en el barrio Primera Junta el recuerdo de Cristian permanece vivo entre vecinos y seres queridos, que hoy lo despiden como un hombre responsable, comprometido con su trabajo y profundamente dedicado a su familia.