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El conmovedor testimonio de la familia de Cristian Gerez tras su asesinato

Anahí Saavedra, prima del cabo santiagueño asesinado durante un intento de robo en Buenos Aires, recordó a Noticiero 7 cómo era en la intimidad y aseguró que nunca perdió el vínculo con Santiago del Estero.

Hoy 22:43

El asesinato del cabo Cristian Gerez, ocurrido días atrás durante un intento de robo en la provincia de Buenos Aires, provocó una profunda conmoción en Santiago del Estero, donde nació y pasó gran parte de su infancia. Mientras la Justicia avanza con la causa y ya detuvo a los presuntos responsables, el dolor continúa entre sus familiares, que aún intentan asimilar la pérdida.

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En diálogo con Noticiero 7, Anahí Saavedra, prima del efectivo, recordó a Cristian como un joven trabajador, humilde y muy unido a su familia. "Era muy bueno, muy humilde, no tenía maldad con nadie", expresó con emoción al referirse a la personalidad del policía.

La mujer contó que Cristian dejó Santiago siendo muy joven para radicarse en Buenos Aires, donde estudió, se recibió de policía y formó su familia junto a su esposa y su pequeña hija. Sin embargo, aseguró que nunca perdió el contacto con sus seres queridos ni con el barrio donde creció.

"Era muy familiero, muy compañero. Amaba a su hija y a su esposa. Siempre estaba pendiente de toda la familia", relató Anahí, quien además recordó que el efectivo mantenía una relación cercana con sus amigos de la infancia y conservaba intacto el cariño por sus raíces santiagueñas.

Mientras sus familiares viajaron a Buenos Aires para darle el último adiós, en el barrio Primera Junta el recuerdo de Cristian permanece vivo entre vecinos y seres queridos, que hoy lo despiden como un hombre responsable, comprometido con su trabajo y profundamente dedicado a su familia.

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