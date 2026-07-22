Así quedó el calabozo de la Comisaría Sexta tras el violento incidente protagonizado por 39 detenidos

Restos de colchones incendiados, hollín, basura y daños en el sector de alojamiento reflejan la magnitud de los incidentes registrados durante la noche. Tras un amplio operativo, todos los internos fueron trasladados a otras dependencias.

Hoy 10:41

La magnitud de los graves incidentes ocurridos durante la noche del lunes en la Comisaría Comunitaria Nº 6 quedó reflejada en el estado en el que terminó el sector de calabozos, donde 39 detenidos protagonizaron un violento motín que obligó a la intervención de numerosas unidades policiales.

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Las imágenes tomadas tras el operativo muestran un panorama de destrucción. En el patio interno del sector de detención se observan restos de colchones y prendas completamente calcinadas, abundante hollín, basura esparcida sobre el piso y paredes marcadas por el humo, además de diversos elementos dañados como consecuencia del incendio.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, los detenidos quemaron al menos cuatro colchones y trabaron el acceso principal del sector, generando una situación de extremo riesgo dentro de la dependencia. Asimismo, se indicó que durante el episodio también habrían manipulado la corriente eléctrica, complicando aún más el accionar del personal.

Ante la gravedad de lo sucedido, se desplegó un importante operativo encabezado por efectivos de Infantería, quienes lograron ingresar al sector y reducir a los involucrados.

En el procedimiento también participaron Bomberos de la Policía, que trabajaron para sofocar el incendio provocado por los colchones y colchas, personal del SEASE 107, unidades tácticas motorizadas y móviles de distintas dependencias de Capital y La Banda.

Una vez controlada la situación, los 39 detenidos fueron retirados de la Comisaría Sexta y trasladados al Centro Único de Detenidos y a otras dependencias policiales, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.