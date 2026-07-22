Santiago del Estero y Chaco avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el desarrollo forestal y la producción

Autoridades de ambas provincias mantuvieron una reunión de trabajo en la que acordaron profundizar la cooperación en materia de políticas ambientales, aprovechamiento forestal, digitalización y agregado de valor a la producción.

Hoy 11:48

El ministro de Producción, Néstor Machado, recibió este miércoles a su par de Chaco, Oscar Dudik, y a su equipo de trabajo en una reunión destinada a fortalecer la articulación entre ambas provincias en materia de desarrollo forestal, producción y políticas ambientales.

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Del encuentro participaron por la provincia del Chaco, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro; el director de Bosques, Walter García; el director de Fiscalización y Control, Marcelo Verbeek; la responsable del Régimen Forestal, Gisela Gaffoglio; el referente del área Técnica Forestal, Antonio Morales; la responsable de Registro y Control, Dina Ortiz; y Oscar Britez, del área Informática.

Mientras que por Santiago del Estero estuvieron el subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Ángel Íñíguez; el subsecretario de Industria, Llamil Abdala; el subsecretario de Ambiente, Pablo Fuentes; la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli; el director general de Agricultura y Ganadería, Javier Togo; la directora de Control y Fiscalización Ambiental, Isabel Brandán, entre otros representantes de direcciones y áreas principales del Ministerio de Producción.

Durante la apertura, las autoridades destacaron la importancia de consolidar un espacio permanente de trabajo conjunto para abordar problemáticas comunes que comparten las provincias del norte argentino, especialmente en lo referido al aprovechamiento forestal, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente y el fortalecimiento de las economías regionales.

En ese marco, el ministro chaqueño consideró: “Este encuentro es algo trascendente e histórico porque representa un ejemplo de integración regional y de trabajo conjunto por encima de las diferencias políticas". Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar en la unificación de criterios y normativas vinculadas al aprovechamiento forestal, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los productores y evitar medidas que puedan afectar el desarrollo de la actividad.

Por su parte, Néstor Machado hizo hincapié en la necesidad de profundizar la cooperación iniciada entre ambas provincias y señaló que existen múltiples áreas en las que es posible complementarse, como la digitalización de las guías forestales, el agregado de valor a la producción primaria, el desarrollo industrial y el intercambio de experiencias sobre políticas públicas vinculadas al sector productivo.