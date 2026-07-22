Invitan a participar del Encuentro Conyugal 2026 para fortalecer el amor y la vida en pareja

La propuesta del Movimiento Familiar Cristiano se realizará los días 8 y 9 de agosto en la Casa de Retiros Jericó de Santiago del Estero y está destinada a matrimonios y parejas que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio.

Hoy 12:50

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) invitó a participar del Encuentro Conyugal 2026, una propuesta pensada para fortalecer el amor, el diálogo y la vida en pareja a través de un fin de semana de reflexión y encuentro.

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La actividad se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en la Casa de Retiros Jericó, en la ciudad de Santiago del Estero.

El encuentro está dirigido a matrimonios sacramentados y también a parejas que deseen prepararse para recibir el Sacramento del Matrimonio, siempre que no tengan impedimentos para celebrarlo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es brindar un espacio para reencontrarse, dialogar y fortalecer el vínculo de pareja, promoviendo valores como el compromiso, el respeto y el crecimiento compartido.

Bajo el lema "Un encuentro para fortalecer el amor, el diálogo y la vida en pareja", la iniciativa busca ofrecer herramientas para que los participantes continúen construyendo su relación día a día.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse pueden comunicarse con:

Magui: 385-5975897

385-5975897 Edu: 385-4711563

Desde el Movimiento Familiar Cristiano invitaron a todas las parejas que cumplan con los requisitos a sumarse a esta experiencia, destacando que "el amor no se encuentra por casualidad, se construye cada día".