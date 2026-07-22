Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama Jorge Mussetti, candidato a intendente de la cuidad Capital por el frente Primero Santiago.

Hoy 13:32

En el último tramo de la campaña de cara a las elecciones municipales, Jorge Mussetti, candidato a intendente de la ciudad Capital por el frente Primero Santiago, expresó su preocupación por la calidad de los servicios públicos y aseguró que actualmente no cumplen con las necesidades de los vecinos.

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“La ciudad debe tener servicios públicos eficientes a un costo razonable y eso no lo estamos viendo”, sostuvo durante una entrevista con Radio Panorama.

Mussetti remarcó que cada sector de la ciudad presenta realidades diferentes y que es necesario abordarlas de manera específica. “Cada barrio tiene una necesidad distinta. Hay servicios básicos que deberían haber evolucionado. Hay zonas con problemas en el transporte y otras donde la inseguridad y la droga han hecho estragos. Son problemáticas sociales que requieren un abordaje integral y un municipio activo”, indicó.

En ese sentido, señaló que durante la campaña buscaron recorrer la mayor cantidad de sectores posibles. “La idea era llegar a los 73 barrios de la ciudad, entendiendo la complejidad y que las prioridades cambian según el lugar”, explicó.

Uno de los ejes planteados por el candidato es la mejora en la recolección de residuos. “Hay una cuestión con los basurales que se da por la falta de frecuencia en la recolección. Por eso queremos duplicarla, porque hace a la salubridad de los vecinos”, afirmó. Además, consideró que el cuidado de los espacios públicos debe complementarse con iluminación y mantenimiento sostenido en el tiempo.

Respecto al transporte urbano, Mussetti fue crítico con el funcionamiento actual. “Tenemos un sistema deficiente en cuanto a frecuencia, y las aplicaciones para consultarla no funcionan correctamente. Ante esa falta de servicio, empiezan a ganar terreno otras opciones como las aplicaciones de transporte”, sostuvo.

En ese marco, propuso una mayor intervención del Estado en el sistema. “Hay que asumir el control de las líneas. Nosotros planteamos que colectivos eléctricos puedan cubrir aquellas rutas que no son rentables para los empresarios, porque el Estado tiene que garantizar el servicio”, señaló.

Finalmente, advirtió sobre el impacto que tiene el mal funcionamiento del transporte en la vida cotidiana. “La demora hace perder tiempo, y si uno recurre a un servicio alternativo, pierde dinero. Por eso insistimos: la ciudad necesita servicios públicos eficientes y accesibles, y hoy eso no está sucediendo”, concluyó.