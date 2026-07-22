Avanza la negociación entre Boca y Napoli por Exequiel Zeballos

El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. El delantero santiagueño manifestó su deseo de continuar su carrera en Europa y, en las últimas horas, avanzaron las negociaciones entre el Xeneize y Napoli, que se convirtió en el principal candidato para quedarse con sus servicios.

El vínculo entre El Changuito y el club italiano ya estaría acordado desde hace tiempo. La principal novedad es que ahora comenzaron las tratativas formales entre ambas instituciones para definir el monto de la transferencia y alcanzar un acuerdo que deje conformes a todas las partes.

La primera propuesta de Napoli fue cercana a los 10 millones de dólares por el 100% del pase de Zeballos. Boca todavía no aceptó la oferta, aunque las conversaciones continúan en buenos términos y existe optimismo en el Xeneize para que la operación pueda concretarse en este mercado de pases.

El delantero santiagueño, de 24 años, tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, pero su contrato con Boca finaliza el 31 de diciembre de este año. Por ese motivo, desde el 1° de julio puede negociar con cualquier club para incorporarse como jugador libre a partir de 2027, una situación que lleva al Xeneize a considerar una propuesta menor a la cláusula.

Desde el entorno del futbolista dejaron en claro que la intención es que Boca reciba dinero por su salida, como una forma de agradecimiento por los años en el club. Por eso, ninguna de las partes contempla que el delantero se marche libre y las negociaciones con Napoli aparecen como una alternativa concreta para cerrar su ciclo en el Xeneize.

Zeballos realizó la pretemporada junto al plantel, pero luego mantuvo una charla con Rodolfo Arruabarrena y le comunicó su decisión de no renovar su contrato para buscar nuevos desafíos. Por ese motivo, no viajó a Rosario para el debut en la Copa Argentina ante Sarmiento y tampoco fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

De no mediar inconvenientes, el futuro del Changuito Zeballos estaría en Italia. Boca y Napoli ya negocian por su pase y esperan alcanzar un acuerdo en los próximos días.