Disfruta shows en vivo en familia durante las vacaciones en Salta

Paseo Salta presenta una serie de shows en vivo para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, del 20 al 24 de julio.

Hoy 15:57

Las vacaciones de invierno son una oportunidad perfecta para compartir momentos en familia, y este año, Paseo Salta ha diseñado una agenda especial para ofrecer experiencias memorables. Desde el 20 hasta el 24 de julio, bajo la temática “Que comience la función”, se llevarán a cabo shows infantiles en vivo que prometen ser un atractivo para chicos y grandes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La programación incluye diversas actividades como teatro, títeres, música en vivo y cuentacuentos. Entre las propuestas destacan títulos como “Disparates de María Elena Walsh”, “Las Aventuras de Artimañas”, “El Principito”, “Sinfonía de Cuentos” y “Alicia en el país de las maravillas”. Cada día, las familias podrán disfrutar de un espectáculo diferente, garantizando así una experiencia renovada a lo largo de la semana.

Las funciones están programadas para comenzar a las 17 horas, lo que representa una opción ideal para disfrutar de las tardes de vacaciones. Es importante señalar que la actividad es libre y gratuita, aunque los asientos son limitados a 50 por función. Para asegurar la seguridad de los menores, se requiere que estén acompañados por un adulto responsable.

Los interesados en conocer la programación completa, así como los días y horarios de cada espectáculo, pueden visitar el sitio web www.paseolibertad.com.ar o seguir el Instagram de Paseo Salta para actualizaciones.

Estas vacaciones de invierno, no te pierdas la oportunidad de que comience la función en Paseo Salta, un lugar diseñado para disfrutar y compartir en familia.