La AFA desmintió que Claudio Tapia haya sido citado por la Justicia de Estados Unidos

La entidad aseguró que son falsas las versiones que indicaban que su presidente fue convocado a declarar o que le habían incautado su teléfono celular. Además, advirtió que iniciará acciones legales por la difusión de información falsa.

Hoy 16:39

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que la Justicia de EEUU no citó al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y, tampoco se quedó con su celular.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la institución "exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos".

¿Qué dice el comunicado de la AFA?

“Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración”. Así comienza el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, empieza a explicar el escrito oficial de la AFA.

Asimismo, expresa que “el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

En este sentido, la AFA sostiene que “la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

Por eso, “la Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.

Por último, en el mismo dice que “la AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”.