Sarmiento ya tiene todo listo para la última fecha del Federal A

El Profe visitará a Tucumán Central este domingo. El equipo de La Banda llega cuarto en la tabla tras vencer a San Martín de Formosa.

Hoy 17:30

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para disputar la última fecha de la primera fase del Torneo Federal A. El conjunto santiagueño visitará a Tucumán Central este domingo 26 de julio, desde las 16, en un encuentro correspondiente a la fecha 18.

El partido tendrá como árbitro principal a Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero. Estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, ambos de Salta, como asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos, también de Salta, será el cuarto árbitro.

El Profe llega a este compromiso con el ánimo en alto luego de conseguir una importante victoria como local ante San Martín de Formosa. Ese triunfo le permitió mantenerse en el cuarto lugar de la tabla, con 24 puntos.

Hasta el momento, Sarmiento acumula 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas, por lo que buscará cerrar esta etapa con otro resultado positivo y continuar con buenas sensaciones de cara a lo que viene en el certamen.

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