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“Los Tatu” celebrarán su 4° aniversario con una jornada de rugby inclusivo en La Banda

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, el evento se realizará este sábado 25 de julio y ofrecerá un partido exhibición, música, refrigerio y actividades para promover la inclusión a través del deporte.

Hoy 17:38
Los Tatu

Con el apoyo de la municipalidad de La Banda, el equipo de rugby inclusivo “Los Tatu”, celebrará su 4° aniversario con una jornada abierta a toda la comunidad, dedicada al deporte, la inclusión y la convivencia.

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El encuentro se realizará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 15, en la Cancha del “Cholo” Suárez, ubicada en el barrio Central Argentino Ampliación, donde los vecinos podrán disfrutar de un partido exhibición, música, refrigerio y múltiples sorpresas, con el objetivo de promover los valores del deporte, la integración y la solidaridad.

Se espera la presencia del intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, quienes participarán de esta celebración junto a jugadores, familiares, colaboradores y la comunidad.

Desde la organización destacaron que la invitación es abierta a toda la ciudadanía para que puedan sumarse a esta propuesta que busca seguir fortaleciendo los espacios de inclusión a través del deporte y apoyar el crecimiento de “Los Tatu”.

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