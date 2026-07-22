Fuentes, Benavente y el jefe comunal de Mar Chiquita suscribieron un convenio de hermanamiento y cooperación para el desarrollo turístico

El acuerdo busca fortalecer el vínculo entre ambas ciudades mediante acciones conjuntas orientadas a promover el turismo, el intercambio cultural y el desarrollo institucional, con una agenda de trabajo basada en la cooperación y el crecimiento sostenible.

Hoy 18:33

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el intendente de Mar Chiquita, Arq. Walter Wischnivetzky, suscribieron un convenio de hermanamiento y cooperación con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunto que impulse el desarrollo turístico, cultural e institucional de ambas ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron de la ceremonia el subsecretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo; el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón. Además, estuvieron presentes los asesores y secretarios del municipio de Mar Chiquita: Virginia Vázquez, Edith Chiflet y Javier Rodas.

El acuerdo establece un marco de colaboración para la implementación de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la actividad turística, promover el intercambio cultural, fomentar la realización de eventos de interés común y compartir buenas prácticas en materia de gestión pública, innovación y desarrollo urbano.

Asimismo, contempla la generación de espacios de articulación entre instituciones, organismos y actores de ambas comunidades, con el propósito de potenciar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, social y cultural de las dos ciudades.

Con esta iniciativa, ambas administraciones ratifican su voluntad de trabajar de manera coordinada para potenciar el patrimonio histórico y cultural que las distingue, fortalecer sus destinos turísticos y generar nuevas oportunidades de intercambio que favorezcan el desarrollo sostenible de ambas ciudades.