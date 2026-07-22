“No se dejen llevar por las mentiras”: el fuerte descargo de Chiqui Tapia tras la derrota en la final

El presidente de la AFA reconoció la superioridad de España, respaldó a Lionel Scaloni y al plantel de la Selección Argentina y apuntó contra las teorías conspirativas y las supuestas “operaciones” que surgieron tras la caída en el Mundial 2026.

Hoy 19:35

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó un fuerte impacto en el fútbol argentino. En medio de los rumores, las teorías conspirativas y las especulaciones que circularon en redes sociales, Claudio “Chiqui” Tapia publicó un contundente mensaje para respaldar al plantel y al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el presidente de la AFA reconoció la superioridad del conjunto español y asumió la derrota sin buscar excusas. “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”, expresó.

Tapia también destacó el recorrido de la Selección durante la competencia y puso en valor el hecho de haber alcanzado nuevamente una final del mundo. “Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Duele perder. El segundo puesto nunca nos conforma, pero seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”, sostuvo.

El mensaje de Tapia contra las “operaciones”

El tramo más contundente de su comunicado estuvo dirigido a las versiones que circularon luego de la final. El dirigente pidió valorar el esfuerzo de todos los integrantes de la delegación y evitar que los rumores generen divisiones.

“Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias”, manifestó el presidente de la AFA.

Luego, lanzó una fuerte advertencia: “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”.

Finalmente, Tapia buscó cerrar la polémica y dejó un mensaje de cara al futuro de la Selección Argentina: “Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”.