Robbie Williams responde con humor a la polémica por una sustancia

Robbie Williams se convirtió en tendencia viral tras un incidente en vivo que provocó especulaciones sobre su pasado con las adicciones.

Hoy 19:52

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo consagró a España como campeona tras vencer 1-0 a Argentina, sino que también propició uno de los momentos más virales de la televisión en directo. Durante una entrevista, el cantante británico Robbie Williams se vio envuelto en la controversia cuando una pequeña sustancia blanca cayó de su rostro sobre el micrófono.

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Las imágenes, que rápidamente se difundieron en la red social X, muestran al artista de 52 años recogiendo el objeto con total naturalidad y continuando con su discurso, lo que desató una ola de teorías y preocupaciones entre sus seguidores.

Consciente del revuelo generado y de las especulaciones sobre un posible consumo de sustancias, Williams decidió abordar la situación con su característico sentido del humor en su cuenta de Instagram. Grabándose desde la cama, despeinado y sin camiseta, el intérprete ofreció disculpas irónicas:

“Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer; fue una falta de profesionalidad absoluta. La gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tenía varias más”, bromeó, sugiriendo que el objeto no era más que una simple pastilla de menta.

La preocupación entre sus fanáticos no se debió a un hecho fortuito. El exintegrante de Take That ha sido transparente sobre sus duras batallas con el alcoholismo y la adicción a las drogas, procesos que lo llevaron a rehabilitaciones en varias ocasiones, la última en 2007 por dependencia a medicamentos recetados, como se detalla en sus memorias Reveal.

A pesar del revuelo mediático, la participación de Williams en el torneo fue estelar. Antes del pitazo inicial, lideró la ceremonia de clausura interpretando el himno oficial de la FIFA junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger, ante la mirada de figuras como Brad Pitt, Beyoncé, Jay-Z y Timothée Chalamet, ofreciendo un espectáculo inolvidable que trascendió lo deportivo.