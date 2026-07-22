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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 11º
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En vivo: Lanús busca sacar ventaja ante Cienciano y dar el primer paso hacia el bicampeonato

El Granate recibe al conjunto peruano desde las 21:30, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Mauricio Pellegrino, vigente campeón del certamen quiere comenzar con el pie derecho su camino hacia una nueva consagración internacional.

Hoy 21:00

Lanús iniciará este miércoles su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Cienciano de Perú, desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús. El Granate buscará conseguir una ventaja en el partido de ida para encaminar su clasificación y mantener vivo el sueño de conquistar el torneo por segundo año consecutivo.

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