El Banco Central suma 132 jornadas consecutivas de compras y ya acumuló más de USD 12.700 millones en 2026

La entidad adquirió USD 25 millones este miércoles y alcanzó la meta anual de acumulación de reservas prevista por el Gobierno. Las reservas internacionales superan los USD 49.000 millones.

Hoy 20:18

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a registrar saldo positivo en el mercado cambiario al comprar USD 25 millones, acumulando 132 ruedas consecutivas de intervenciones con resultado favorable.

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Con esta nueva adquisición, la autoridad monetaria ya incorporó USD 12.711 millones a sus reservas en lo que va de 2026, una cifra que se ubica dentro del objetivo anual fijado por el equipo económico, que proyectaba una acumulación de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones.

El fortalecimiento de las reservas estuvo impulsado principalmente por la liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario, energético y minero, además del ingreso de dólares generado por emisiones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales en los mercados internacionales.

Durante junio, el Banco Central moderó el ritmo de intervención en el mercado cambiario, en un contexto de mayor demanda de divisas que llevó al dólar mayorista a registrar una suba superior al 5%, superando por primera vez desde octubre de 2025 el ritmo de la inflación.

Ese mes, las compras oficiales alcanzaron los USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo. Sin embargo, julio ya muestra un mayor dinamismo, con adquisiciones que ascienden a USD 1.546 millones, superando el total del mes anterior.

El Gobierno considera cumplida la meta de acumulación de reservas prevista para este año, luego de un primer trimestre más exigente debido a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener ese proceso, el Banco Central incrementó la emisión de pesos, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria y contener las presiones inflacionarias.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 49.063 millones, tras aumentar USD 117 millones respecto del día anterior, recuperando así el nivel que tenían antes del reciente pago de un importante vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.