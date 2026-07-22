Rechazaron la eximición de prisión para el jefe de Ventas en la causa por presunta estafa en Furth Automotores

La Justicia desestimó el planteo de la defensa de Matías Llado. La investigación, que ya estima un perjuicio superior a $300 millones, continúa avanzando y podría derivar en nuevas imputaciones.

Hoy 12:44

En el marco de la causa que investiga una presunta estafa en la firma Furth Automotores, la Justicia resolvió rechazar el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Matías Llado, jefe de Ventas y uno de los principales implicados en el expediente.

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La decisión se conoció tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Diego Cortés, se opuso al planteo al considerar que existen elementos suficientes para sostener la continuidad de la investigación bajo medidas restrictivas.

Según lo expuesto por el fiscal, el caso se originó a partir de una denuncia presentada el pasado 15 de julio por el gerente general de la empresa, Gerardo Caro, y actualmente se encuentra en etapa inicial bajo la figura de presunta estafa.

En ese contexto, Cortés indicó que el perjuicio económico ya superaría los $300.000.000, y advirtió que la causa podría ampliarse en los próximos días con nuevas imputaciones y medidas judiciales.

La investigación se centra en una serie de irregularidades detectadas en el sistema de la concesionaria, que registraba cerca de 700 vehículos disponibles para la venta, aunque al realizar controles físicos se constató una cantidad considerablemente menor.

Las inconsistencias fueron advertidas por el área contable de la empresa. Un profesional de apellido Hoyos habría detectado indicios de salida de unidades sin registración, lo que derivó en una revisión interna y posterior denuncia.

Además, siempre según la acusación, el propio contador habría señalado que Llado mostró una actitud nerviosa al conocerse las irregularidades e incluso le habría ofrecido dinero para incorporar vehículos al sistema.

El fiscal remarcó que ya existen cinco o seis casos concretos con testimonios en curso y sostuvo que la investigación no se limitará a un único sospechoso.

“Entendemos que hay más personas involucradas. Se vienen imputaciones y procedimientos”, afirmó Cortés, dejando abierta la posibilidad de nuevos allanamientos en el avance de la causa.

Con el rechazo de la eximición de prisión, la situación procesal de Llado se mantiene comprometida mientras la investigación continúa su curso.