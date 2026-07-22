Las rutas 9 y 34 de Santiago del Estero fueron incluidas en una nueva etapa de concesiones nacionales

La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros de corredores nacionales en 11 provincias.

Hoy 13:07

El Gobierno nacional oficializó este martes la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un proceso que incluye tramos de las rutas nacionales 9 y 34 que atraviesan Santiago del Estero, además de otros corredores estratégicos de diez provincias.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el nuevo esquema permitirá concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100% privada.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un nuevo modelo de gestión vial.

"Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos", expresó.

Los tramos que incluyen a Santiago del Estero

La tercera etapa de la Red Federal de Concesiones comprende ocho corredores distribuidos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

En el caso de Santiago del Estero, las principales rutas alcanzadas son la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 34, incluidas en distintos corredores:

Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34 .

681 kilómetros sobre las rutas nacionales . Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34 .

536 kilómetros sobre la . Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Un nuevo esquema de concesiones

Con esta iniciativa, el Gobierno busca transferir completamente a empresas privadas la operación, el mantenimiento, la conservación y la ampliación de las rutas nacionales, dejando atrás el modelo de gestión con participación directa del Estado.

Según informó el Ministerio de Economía, el plan forma parte de un proceso más amplio que contempla la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, por donde circula cerca del 80% del tránsito vehicular y del transporte de cargas del país.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que esta etapa representa un avance en la transformación del sistema vial.

"Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial", sostuvo.