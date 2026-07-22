Se viene la Copa Madre de Ciudades para selecciones M17

El seleccionado santiagueño se medirá este sábado ante Tucumán, Salta y Noreste en un certamen de preparación para el Select 12 que se disputará en octubre.

Hoy 13:25

El rugby de Santiago del Estero tendrá otro sábado especial con la disputa de la Copa Madre de Ciudades para selecciones M17. El certamen, organizado por la Unión Santiagueña de Rugby, contará con la participación del seleccionado local y sus pares de Tucumán, Salta y Noreste.

La competencia tendrá un formato novedoso, con partidos de tiempo reducido y todos contra todos, concentrados en una sola jornada. La actividad comenzará a las 11, en un torneo que permitirá a los jóvenes jugadores sumar experiencia y medirse ante algunos de los mejores seleccionados de la región.

Para el combinado santiagueño, dirigido por Miguel Brevetta, la Copa Madre de Ciudades será una importante prueba de cara a los próximos desafíos. El principal objetivo estará puesto en la preparación para el Select 12, que se disputará en octubre en Santiago del Estero.

En ese torneo, el seleccionado local buscará conseguir la clasificación a la final por el ascenso del Campeonato Argentino Juvenil, por lo que la competencia de este sábado representará una oportunidad ideal para evaluar el nivel del equipo.

Los rivales serán de máxima exigencia y pondrán a prueba al seleccionado santiagueño en cada uno de sus partidos. Tucumán, Salta y Noreste cuentan con equipos competitivos y de primer nivel, por lo que se espera una jornada de mucho rugby y gran intensidad.