El Gobernador Elías Suárez recibió la visita protocolar del intendente de Mar Chiquita

Durante el encuentro, Elías Suárez expresó la predisposición del Gobierno de Santiago del Estero de afianzar el diálogo y los vínculos de cooperación con el municipio de la provincia de Buenos Aires.

Hoy 14:05

El gobernador Elías Suárez recibió este miércoles en Casa de Gobierno al intendente del partido bonaerense de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

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El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, quienes dieron la bienvenida a los representantes de la Intendencia de Mar Chiquita y del Plan “Playas Limpias”.

Durante el encuentro, Elías Suárez expresó la predisposición del Gobierno de Santiago del Estero de afianzar el diálogo y los vínculos de cooperación con el municipio de la provincia de Buenos Aires.

También conversaron sobre el desarrollo de sus respectivas gestiones locales y la importancia de consolidar canales de articulación entre los municipios y las provincias en un contexto de integración con mirada federal.

Al cierre de la visita, el intendente Wischnivetzky agradeció la recepción formal por parte del gobernador y destacó el gesto institucional de apertura y amabilidad del Gobierno santiagueño.