Los Carabajal anticiparon en Radio Panorama su show en el Teatro 25 de Mayo camino a los 60 años

Carlos y Kali Carabajal visitaron los estudios de Radio Panorama y brindaron detalles del espectáculo que presentarán este jueves 23 de julio, desde las 21, en el marco del aniversario de Santiago del Estero.

Hoy 15:20

Los Carabajal pasaron este miércoles por los estudios de Radio Panorama, donde compartieron música en vivo y anticiparon lo que será su presentación de este jueves 23 de julio, desde las 21 horas, en el Teatro 25 de Mayo.

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Durante la entrevista, Carlos y Kali Carabajal brindaron detalles de una noche que marcará el inicio del camino hacia los 60 años del histórico conjunto santiagueño.

“Mañana, a partir de las 21 horas, en el Teatro 25 de Mayo, va a ser una noche inolvidable. Empieza el camino a los 60 años del conjunto Los Carabajal”, expresaron.

Uno de los momentos especiales del espectáculo será la participación de la Sinfónica de la UMCE, con la que compartirán parte del repertorio. Además, adelantaron que habrá canciones nuevas y un recorrido por temas clásicos que el público espera escuchar.

“Vamos a interpretar canciones junto con ellos y después va a haber un recorrido por diferentes momentos, presentando canciones nuevas y también el repertorio conocido que la gente está esperando siempre”, señalaron.

La presentación se realizará en el marco de la semana aniversario de Santiago del Estero, lo que le dará un valor especial a la velada.

Durante la charla, también se destacó el cruce generacional dentro del grupo, con la presencia de nuevos integrantes que continúan el legado familiar. En ese sentido, remarcaron la importancia de seguir sumando jóvenes de la familia Carabajal a un proyecto que lleva décadas de historia dentro del folklore.

“Se juntan las generaciones. No solamente en la familia, que somos numerosos, sino también en quienes integran el conjunto”, señalaron.

Con emoción, recordaron además que el próximo año Los Carabajal cumplirán 60 años de trayectoria, una historia ligada profundamente a la música popular santiagueña y argentina.

Las entradas para el show de este jueves están disponibles a través de NorteTicket y también en la boletería del Teatro 25 de Mayo.