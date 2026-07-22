Una santiagueña denunció que fue estafada en Paraguay tras comprar dos iPhone por US$2.000

Una mujer oriunda de Quimilí, Santiago del Estero, denunció haber sido víctima de una presunta estafa en Paraguay, donde compró dos teléfonos celulares que le ofrecieron como iPhone originales y terminó recibiendo, al menos, un equipo que no correspondía al producto adquirido.

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La damnificada, identificada como Nathalie Santillán, relató que el hecho ocurrió el viernes 10, cuando viajó con la intención de comprar un solo celular por encargo. Sin embargo, aseguró que los vendedores lograron convencerla de adquirir un segundo equipo.

"Venía a comprar uno, no era ni para mí, era un encargue y como te embaucan, te envuelven y demás, terminé accediendo a comprar otro equipo. No entiendo mucho de iPhone", expresó.

Según explicó, recién al regresar a su domicilio, el domingo, abrió uno de los teléfonos y advirtió que no era un iPhone original.

Ante esa situación, se comunicó al día siguiente con una mujer identificada como Claudia, quien le indicó que regresara al local porque el producto tenía garantía. No obstante, al presentarse nuevamente en el comercio acompañada por autoridades policiales, afirmó que se negaron a devolverle el dinero.

"Me dicen que no me van a devolver el dinero, que me van a hacer un cambio. ¿Cómo voy a volver a confiar cuando ya me estafaron?", manifestó.

La santiagueña indicó que pagó US$1.000 por cada equipo, entregando 500 dólares en efectivo y el resto en pesos argentinos, por lo que la operación alcanzó un total de US$2.000.

Además, sostuvo que los vendedores captan a potenciales compradores en la vía pública y los conducen hasta los locales comerciales con ofertas atractivas.

"Te esperan en la calle, te ofrecen de todo, te dicen que allá vas a conseguir más barato. Están preparados para envolvernos y engañarnos", advirtió.

Tras la denuncia, un efectivo de la Comisaría Segunda confirmó que se labraron las actuaciones correspondientes y que el caso será remitido al Ministerio Público.

Asimismo, informó que el teléfono secuestrado será enviado a una pericia informática para determinar su autenticidad y reunir pruebas para la investigación.

El funcionario también instó a otras personas que hayan atravesado situaciones similares a realizar la denuncia, al señalar que la Policía brindará acompañamiento durante todo el proceso judicial.