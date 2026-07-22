Amenazó a su pareja con un cuchillo, intentó escapar de la Policía y fue detenido

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Victoria, en Quimilí. La víctima radicó la denuncia y la Fiscalía dispuso la inmediata detención del acusado.

Hoy 08:57

Un hombre fue aprehendido en Quimilí, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su pareja en una vivienda del barrio Victoria.

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La causa se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer de 34 años, quien manifestó que mantuvo una discusión con su pareja en el interior del domicilio. En ese contexto, el acusado habría reaccionado de manera agresiva, tomó un cuchillo e intentó agredirla.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscal de turno especializada en violencia de género dispuso la inmediata detención del sospechoso.

La medida judicial se concretó durante la tarde de ayer, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 9 de la Mujer y la Familia de Quimilí se presentaron en el domicilio del acusado.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar saltando la tapia perimetral de la vivienda, aunque fue rápidamente interceptado por los uniformados.

Finalmente, fue trasladado a la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.