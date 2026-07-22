La CGT marcha este miércoles al Congreso junto a jubilados y movimientos sociales

La central obrera se movilizará junto a las CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados en rechazo a las políticas del Gobierno, mientras no descartan nuevas protestas y un eventual paro general.

Hoy 09:45

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y distintos movimientos sociales, marchará este miércoles al Congreso Nacional en una nueva jornada de protesta contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

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La concentración está prevista desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes avanzarán hacia el Congreso, en continuidad con las movilizaciones que grupos de jubilados vienen realizando desde hace varios meses.

La protesta tendrá como principales consignas la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las medidas económicas implementadas por la administración nacional.

Desde la central sindical señalaron que la convocatoria junto a las CTA y la UTEP busca mostrar una señal de unidad del movimiento obrero y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo.

La movilización también marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso generado por el Mundial de Fútbol 2026.

Dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará durante las próximas semanas, con una nueva movilización prevista para el 7 de agosto a San Cayetano. Además, no descartan convocar a un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

En la previa de la marcha, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña “ninguna ley que presente el Gobierno”, porque, según afirmó, “se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT”, recordó Jerónimo.