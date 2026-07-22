Llega la quinta edición de la Mega Expo Madre de Ciudades: una fiesta para los fanáticos de los vehículos

El evento se desarrollará durante tres jornadas, con exhibiciones, autos clásicos, food trucks, shows, premiaciones y distintas actividades para toda la familia en Santiago del Estero.

Hoy 10:57

Los fanáticos de los vehículos ya tienen una cita imperdible en Santiago del Estero. La Mega Expo Madre de Ciudades celebrará su quinta edición con una propuesta que reunirá autos, motos, clásicos, exposiciones y distintas actividades vinculadas al mundo motor durante todo un fin de semana.

El evento comenzará el viernes 24 de julio con las tradicionales picadas en el circuito ALP Forres, donde los amantes de la velocidad podrán disfrutar de una jornada cargada de adrenalina y acción.

La actividad continuará el sábado 25 de julio en el predio del Estadio Único Madre de Ciudades, que será escenario de la gran expo de vehículos. Allí se podrán disfrutar autos clásicos, exposición estática, autojumble, premiaciones, food trucks, shows y muchas propuestas más.

El cierre será el domingo 26 de julio, con una visita al Autódromo de Termas de Río Hondo, donde se desarrollarán actividades como track day y un show de taxi drift, además de la posibilidad de disfrutar de una jornada especial para los fanáticos del automovilismo.

La Mega Expo Madre de Ciudades contará con propuestas para toda la familia y tendrá como principales atractivos las picadas, el show de taxi drift, el track day, los autos clásicos y la exposición de vehículos. Una nueva edición que promete reunir a miles de aficionados de Santiago del Estero y de distintos puntos del país.