El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 22 de julio de 2026: el frío volverá a ser protagonista, con una mínima de 6°C

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. El pronóstico anticipa bajas probabilidades de precipitaciones y vientos leves a moderados del sector este y sudeste.

Hoy 01:24

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 22 de julio una jornada fresca en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 15°C. Además, no se esperan lluvias durante el día y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10%.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada, mientras que por la mañana se presentará parcialmente nublado. Hacia la tarde volverá a estar mayormente nublado y esas condiciones continuarán durante la noche.

En cuanto al viento, será del sector este y sudeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h durante la mayor parte de la jornada, aumentando por la tarde hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido indica un gradual ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana. Para el jueves se espera una máxima de 20°C, el viernes alcanzaría los 22°C, mientras que entre el sábado y el lunes las máximas rondarán los 23°C. El martes, en tanto, la temperatura podría llegar a los 24°C, sin lluvias previstas.