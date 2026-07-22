Robo de motocicleta en Cerrillos genera preocupación en la comunidad

Un nuevo incidente de inseguridad en Cerrillos deja a una familia angustiada tras el robo de una motocicleta Rouser 160 en su vivienda.

Hoy 01:29

La inseguridad ha vuelto a impactar a una familia en Cerrillos, provincia de Salta, donde un robo ha dejado a sus miembros en estado de incertidumbre. Según declaraciones de Carlos Martínez, propietario de la vivienda afectada, los delincuentes ingresaron a su hogar ubicado en el barrio Policial 26 de Marzo, detrás del cementerio Santa Teresita, y sustrajeron una motocicleta Rouser 160.

El hecho ocurrió en un momento en que no había nadie en la casa, lo que ha generado aún más preocupación entre los vecinos de la zona. Martínez lamentó que este es el segundo incidente de delincuencia que su familia ha sufrido, ya que anteriormente les habían robado una computadora. “La primera vez se llevaron una computadora. Después de eso cambiamos la puerta por una blindada, pero igualmente la volvieron a abrir”, expresó.

La motocicleta robada es una Rouser 160 con patente A074OXM, y cuenta con características que podrían facilitar su identificación. Esta incluye stickers distintivos y un asiento de color azul, que fue recientemente tapizado, lo que la hace fácilmente reconocible.

Martínez ha hecho un llamado a la comunidad para que colaboren con cualquier información que pueda ayudar en la recuperación del vehículo y en la identificación de los responsables del robo. Este tipo de incidentes resalta la creciente preocupación por la seguridad en la región.

La situación actual de inseguridad en Cerrillos se suma a otros episodios que han alertado a la población, generando un clima de ansiedad y desconfianza entre los ciudadanos. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas más efectivas para combatir este fenómeno.

Los habitantes del barrio Policial 26 de Marzo están cada vez más preocupados por la falta de seguridad en la zona, y muchos están buscando maneras de proteger sus propiedades. La reciente ola de robos ha llevado a algunos a considerar la instalación de cámaras de seguridad y sistemas de alarma.