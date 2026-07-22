Capturan al sospechoso del asesinato de Emanuel Pérez en Tucumán

Agustín Carrizo fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Emanuel Pérez, un trágico evento ocurrido en San Miguel de Tucumán.

Hoy 01:10

El día lunes 20 de julio, Emanuel Pérez, de 31 años, fue víctima de un ataque mortal en San Miguel de Tucumán, donde Agustín Rafael Carrizo ha sido identificado como el presunto autor del crimen. El incidente tuvo lugar en calle José Gorriti al 2.500, donde Carrizo le propinó una puñalada a Pérez, causando su muerte.

La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, liderada por el fiscal José Sanjuán, está a cargo de la investigación sobre este fatídico suceso. Carrizo había estado en la lista de los más buscados desde la madrugada de ese mismo día y fue detenido en la vía pública, cerca del barrio Toledo.

Según informes, el sospechoso se había ocultado en los techos de una vivienda y trató de evadir a las autoridades al percatarse de su presencia. Afortunadamente, el personal policial logró capturarlo antes de que pudiera escapar.

Testigos del incidente señalaron que Emanuel Pérez fue atacado por Carrizo alrededor de las 2:40 a.m. del lunes, lo que desencadenó una serie de eventos trágicos. Tras el ataque, Pérez fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla, donde finalmente falleció.

Las primeras pesquisas sugieren que el ataque podría haber sido motivado por un posible robo, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los motivos del crimen. La audiencia de formalización de la investigación está programada para llevarse a cabo en las próximas horas.

Este caso ha conmocionado a la comunidad de San Miguel de Tucumán, y las autoridades están comprometidas en esclarecer todos los detalles relacionados con este asesinato.