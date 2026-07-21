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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 13º
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El Campeonato Argentino de Cestoball llega a Santiago del Estero con cuatro categorías en juego

La provincia será anfitriona del certamen nacional del 22 al 26 de julio y competirá en las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Femenina y Primera Masculina. La Federación Santiagueña confirmó la nómina de los 54 deportistas que representarán al combinado local.

Hoy 23:24

La ciudad de Santiago del Estero volverá a convertirse en el epicentro del cestoball argentino al recibir, del 22 al 26 de julio, el 70° Campeonato Argentino de Primera Femenina, 7° Campeonato Argentino de Primera Masculina, 50° Campeonato Argentino Sub 17 Femenino y 50° Campeonato Argentino Sub 14 Femenino.

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El torneo contará con la participación de las selecciones de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero, que buscarán el título en las cuatro categorías de competencia.

Los encuentros se disputarán en los estadios de A.A. Quimsa, Defensores del Sud, Independiente, Belgrano, Almirante Brown y el Anexo del Polideportivo Provincial, donde habrá actividad en simultáneo durante las jornadas matutinas y vespertinas. El acto de clausura se realizará el domingo 26 de julio, una vez finalizadas las finales de Primera en el estadio de Quimsa

Con la ilusión de volver a ubicarse entre los mejores del país, la Federación Santiagueña de Cestoball confirmó una delegación integrada por 54 deportistas, además de sus respectivos cuerpos técnicos, que representarán a la provincia en las categorías Sub 14 Femenina, Sub 17 Femenina, Primera Femenina y Primera Masculina.

Categoría Sub 14

  • Maylen Salinas Gómez
  • Renata Agostina Díaz
  • Malena Pizano
  • Maite Vallejo
  • Delfina Luna
  • Victoria Orellana Toloza
  • Mía Orellana
  • Victoria Gerez Toloza
  • Nicol Suárez
  • Antonella Luna

Cuerpo técnico

  • D.T.: Leiza Herrera
  • A.T.: Ximena Ledesma
  • P.F.: Yesica Kofler
  • Delegada: Rita Herrera

Categoría Sub 17 Femenina

  • Luján Orellana Gauna
  • Luna Lazarte Battan
  • Lucía Victoria Corvalán Zerda
  • Valentina Ibáñez Lara
  • Pía Belén Suárez
  • Oriana Itatí González
  • Luz Juliana Muñoz
  • Nahiara Guadalupe López
  • Isis Suárez
  • Jorgelina Rodríguez Cano
  • Evangelina Salvatierra Costas
  • Sara Bruno
  • Thiara Selena Gómez
  • Melany Morena Serrano Luna
  • Luz Valentina Quiroga

Cuerpo técnico

  • D.T.: Nancy Juárez
  • A.T.: Laura Peralta
  • P.F.: Gabriel F. Santillán
  • Delegado: Miguel Gustavo Orellana

Categoría Primera Femenina

  • Mariel Analiz Padilla Aranda
  • Rita Virginia Cejas
  • Sofía Batule
  • Brenda Infante Herrera
  • Guillemina Maccio Battan
  • Guadalupe Arias
  • Patricia Galván
  • Luján Torres Agüero
  • Constanza Antonella López
  • Maite Rivero
  • María Belén Paz
  • Rocío Acosta
  • Tania Pereyra

Cuerpo técnico

  • D.T.: Gabriela Ledesma
  • A.T.: Roxana Cárdenas
  • P.F.: Marcos Lange
  • Delegada: María Santillán

Categoría Primera Masculina

  • Luis Marchetti Jozami
  • Mariano Leturia Gigli
  • Francisco Bravo
  • Nelson Lionel Tijera Ibarra
  • Santiago Díaz
  • Facundo Leturia Gigli
  • Facundo Marquetti Trejo
  • Cristian Daniel Flores
  • Cristian Santiago Marquetti Trejo
  • Enrique Luna
  • Gustavo Martín Sampaolesi
  • Agustín Maccio Battan
  • Tomás Agustín Busso
  • Pablo David Rodríguez
  • Martín Infante

Cuerpo técnico

  • D.T.: Teresita Díaz
  • A.T.: Mercedes Garnica
  • Delegada: Lara Muñoz

Así será el debut de los seleccionados santiagueños

El fixture del certamen ya fue confirmado y los cuatro representativos de Santiago del Estero saldrán a la cancha desde la primera jornada del campeonato, el miércoles 22 de julio. Estos serán sus primeros compromisos: 

  • Primera Femenina: Santiago del Estero vs. La Rioja – Miércoles 22 de julio, 9.50, en Quimsa.
  • Primera Masculina: Santiago del Estero vs. Tucumán – Miércoles 22 de julio, 10.20, en Independiente.
  • Sub 17 Femenina: Santiago del Estero vs. Tucumán – Miércoles 22 de julio, 10.20, en Almirante Brown.
  • Sub 14 Femenina: Santiago del Estero vs. Tucumán – Miércoles 22 de julio, 9.50, en Defensores del Sud.

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