El Campeonato Argentino de Cestoball llega a Santiago del Estero con cuatro categorías en juego

La provincia será anfitriona del certamen nacional del 22 al 26 de julio y competirá en las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Femenina y Primera Masculina. La Federación Santiagueña confirmó la nómina de los 54 deportistas que representarán al combinado local.
La ciudad de Santiago del Estero volverá a convertirse en el epicentro del cestoball argentino al recibir, del 22 al 26 de julio, el 70° Campeonato Argentino de Primera Femenina, 7° Campeonato Argentino de Primera Masculina, 50° Campeonato Argentino Sub 17 Femenino y 50° Campeonato Argentino Sub 14 Femenino.
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El torneo contará con la participación de las selecciones de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero, que buscarán el título en las cuatro categorías de competencia.
Los encuentros se disputarán en los estadios de A.A. Quimsa, Defensores del Sud, Independiente, Belgrano, Almirante Brown y el Anexo del Polideportivo Provincial, donde habrá actividad en simultáneo durante las jornadas matutinas y vespertinas. El acto de clausura se realizará el domingo 26 de julio, una vez finalizadas las finales de Primera en el estadio de Quimsa.
Con la ilusión de volver a ubicarse entre los mejores del país, la Federación Santiagueña de Cestoball confirmó una delegación integrada por 54 deportistas, además de sus respectivos cuerpos técnicos, que representarán a la provincia en las categorías Sub 14 Femenina, Sub 17 Femenina, Primera Femenina y Primera Masculina.
Cuerpo técnico
Cuerpo técnico
Cuerpo técnico
Cuerpo técnico
El fixture del certamen ya fue confirmado y los cuatro representativos de Santiago del Estero saldrán a la cancha desde la primera jornada del campeonato, el miércoles 22 de julio. Estos serán sus primeros compromisos: