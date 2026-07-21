El Campeonato Argentino de Cestoball llega a Santiago del Estero con cuatro categorías en juego

La provincia será anfitriona del certamen nacional del 22 al 26 de julio y competirá en las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Femenina y Primera Masculina. La Federación Santiagueña confirmó la nómina de los 54 deportistas que representarán al combinado local.

Hoy 23:24

La ciudad de Santiago del Estero volverá a convertirse en el epicentro del cestoball argentino al recibir, del 22 al 26 de julio, el 70° Campeonato Argentino de Primera Femenina, 7° Campeonato Argentino de Primera Masculina, 50° Campeonato Argentino Sub 17 Femenino y 50° Campeonato Argentino Sub 14 Femenino.

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El torneo contará con la participación de las selecciones de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero, que buscarán el título en las cuatro categorías de competencia.

Los encuentros se disputarán en los estadios de A.A. Quimsa, Defensores del Sud, Independiente, Belgrano, Almirante Brown y el Anexo del Polideportivo Provincial, donde habrá actividad en simultáneo durante las jornadas matutinas y vespertinas. El acto de clausura se realizará el domingo 26 de julio, una vez finalizadas las finales de Primera en el estadio de Quimsa.

Con la ilusión de volver a ubicarse entre los mejores del país, la Federación Santiagueña de Cestoball confirmó una delegación integrada por 54 deportistas, además de sus respectivos cuerpos técnicos, que representarán a la provincia en las categorías Sub 14 Femenina, Sub 17 Femenina, Primera Femenina y Primera Masculina.

Categoría Sub 14

Maylen Salinas Gómez

Renata Agostina Díaz

Malena Pizano

Maite Vallejo

Delfina Luna

Victoria Orellana Toloza

Mía Orellana

Victoria Gerez Toloza

Nicol Suárez

Antonella Luna

Cuerpo técnico

D.T.: Leiza Herrera

A.T.: Ximena Ledesma

P.F.: Yesica Kofler

Delegada: Rita Herrera

Categoría Sub 17 Femenina

Luján Orellana Gauna

Luna Lazarte Battan

Lucía Victoria Corvalán Zerda

Valentina Ibáñez Lara

Pía Belén Suárez

Oriana Itatí González

Luz Juliana Muñoz

Nahiara Guadalupe López

Isis Suárez

Jorgelina Rodríguez Cano

Evangelina Salvatierra Costas

Sara Bruno

Thiara Selena Gómez

Melany Morena Serrano Luna

Luz Valentina Quiroga

Cuerpo técnico

D.T.: Nancy Juárez

A.T.: Laura Peralta

P.F.: Gabriel F. Santillán

Delegado: Miguel Gustavo Orellana

Categoría Primera Femenina

Mariel Analiz Padilla Aranda

Rita Virginia Cejas

Sofía Batule

Brenda Infante Herrera

Guillemina Maccio Battan

Guadalupe Arias

Patricia Galván

Luján Torres Agüero

Constanza Antonella López

Maite Rivero

María Belén Paz

Rocío Acosta

Tania Pereyra

Cuerpo técnico

D.T.: Gabriela Ledesma

A.T.: Roxana Cárdenas

P.F.: Marcos Lange

Delegada: María Santillán

Categoría Primera Masculina

Luis Marchetti Jozami

Mariano Leturia Gigli

Francisco Bravo

Nelson Lionel Tijera Ibarra

Santiago Díaz

Facundo Leturia Gigli

Facundo Marquetti Trejo

Cristian Daniel Flores

Cristian Santiago Marquetti Trejo

Enrique Luna

Gustavo Martín Sampaolesi

Agustín Maccio Battan

Tomás Agustín Busso

Pablo David Rodríguez

Martín Infante

Cuerpo técnico

D.T.: Teresita Díaz

A.T.: Mercedes Garnica

Delegada: Lara Muñoz

Así será el debut de los seleccionados santiagueños

El fixture del certamen ya fue confirmado y los cuatro representativos de Santiago del Estero saldrán a la cancha desde la primera jornada del campeonato, el miércoles 22 de julio. Estos serán sus primeros compromisos: