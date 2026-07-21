Leo Sequeira tras su regreso a Central Córdoba: “Siempre es lindo volver”

El delantero santiagueño habló en exclusiva con Noticiero 7 luego de confirmarse su vuelta al Ferroviario, donde tendrá su tercera etapa.

Hoy 23:59

Leo Sequeira expresó sus sensaciones tras su regreso a Central Córdoba, en diálogo exclusivo con Noticiero 7. El delantero santiagueño volverá a vestir la camiseta del Ferroviario y afrontará su tercera etapa en el club.

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“Muy contento de estar aquí. A uno siempre le hace bien volver al lugar donde todo empezó y la verdad es que estoy muy feliz”, señaló Sequeira.

El atacante remarcó la importancia emocional que tiene para él volver a Central Córdoba, institución en la que inició su camino como futbolista profesional.

“Ahora a disfrutar y tratar de dar lo mejor como siempre y poder ayudar al equipo”, agregó.

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Sequeira también recordó lo que significó su anterior regreso al club, en 2021, y aseguró que vuelve con muchas ganas de aportar al plantel.

“Siempre es lindo volver. Me pasó cuando volví en el 21 y la verdad es que estoy muy contento y con muchísimas ganas de poder aportar lo mío en el equipo y tratar de seguir logrando cosas importantes con el club”, expresó.

Consultado sobre esta nueva etapa, el delantero sostuvo que los jugadores deben enfocarse en trabajar y dejar lo mejor por la institución. “Nosotros los jugadores tenemos que pensar en hacer bien las cosas, en tratar de dejar lo mejor para el club”, afirmó.

Además, señaló que buscará adaptarse rápidamente a la idea de trabajo que se proponga desde el nuevo cuerpo técnico y acompañar al equipo en sus objetivos.

“Cuando llegue trataremos de acoplarnos a la idea que nos dé y tratar de que en conjunto podamos hacer lo mejor para el equipo”, indicó.

Por último, el atacante santiagueño dejó un mensaje especial para los hinchas de Central Córdoba, a quienes les agradeció por el cariño recibido a lo largo de los años.

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“Siempre agradecido. Yo soy un agradecido al hincha, al club, siempre. Por el cariño, porque en cada lugar que me encuentro con un hincha siempre está el saludo”, manifestó.

Y cerró: “Eso te reconforta el alma. Vengo a dar lo mejor de mí como siempre y a tratar de que el club siga creciendo y que estemos todos contentos”.