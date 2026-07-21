Llamil Abdala presenta su plan de gestión para La Banda: "La ciudad necesita un cambio"

El candidato del Frente Cívico detalló sus propuestas de infraestructura, servicios públicos y desarrollo urbano a días de las elecciones municipales.

Hoy 23:21

A pocos días de las elecciones en La Banda, Llamil Abdala, candidato a intendente por el Frente Cívico, dialogó en Libertad de Opinión sobre los principales problemas de la ciudad y su plan de gobierno, enfocado en responder a las necesidades de los vecinos y recuperar la funcionalidad del municipio.

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Abdala señaló que su propuesta surge de un análisis profundo de los barrios y de la experiencia obtenida en la elección anterior: "Con muy buena sensación que me transmiten mis conciudadanos, hemos centrado nuestra acción en propuestas y no en contestar agravios ni chicanas. Identificamos claramente los problemas que los vecinos viven diariamente y estamos haciendo foco en nuestras recorridas barriales y reuniones".

Entre los desafíos prioritarios mencionó la falta de servicios públicos, el déficit en recolección de residuos, el estado de calles y luminarias, y la necesidad de mejorar la seguridad mediante programas como Alerta Banda, que hoy funciona parcialmente. Además, destacó la importancia de integrar a los barrios no reconocidos formalmente y atender sus demandas.

En materia de infraestructura educativa y sanitaria, Abdala propuso ampliar la cantidad de jardines municipales y Centros de Atención Médica (CAM), mientras que para transporte busca articular un sistema más eficiente entre rutas urbanas e interurbanas, con cobertura completa desde los barrios hacia el centro y conexiones con la provincia.

Respecto al desarrollo económico, señaló que "La Banda ha perdido dinamismo en los últimos años, con empresas y comercios migrando a otras ciudades", y prometió políticas activas para recuperar la actividad comercial y productiva de la ciudad.

Abdala cerró su mensaje a los vecinos con un llamado a la confianza: "A los vecinos bandeños les quiero decir que este 2 de agosto nos jugamos el destino de la ciudad. Quiero que sepan que aquí tienen a una persona nacida y criada en La Banda, que se ha preparado durante muchos años para resolver los problemas de la ciudad y que estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que confíen en mí y me den la oportunidad de demostrar que puedo ser un buen intendente".