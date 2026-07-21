Una persona muere y dos sufren graves heridas en un impresionante choque frontal de camiones

Sucedió sobre Ruta 34, en el tramo que une las localidades de Malbrán y Argentina, cerca de las 3 de la mañana.

Hoy 07:43

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos, tras un violento choque frontal entre camiones sobre la Ruta Nacional 34.

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El hecho tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 440, en el tramo que conecta las localidades de Malbrán y Argentina, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Según las primeras averiguaciones, uno de los camiones se desplazaba sin carga en sentido sur a norte y era ocupado por un hombre y una mujer. Ambos sufrieron heridas de distinta consideración producto del impacto y fueron trasladados al hospital de Pinto, donde quedaron en observación.

En tanto, el otro rodado circulaba en sentido contrario transportando maíz. La violencia del choque fue tal que su conductor murió en el acto, mientras que su identidad aún no había sido confirmada oficialmente.

El impacto fue de gran magnitud y provocó que uno de los vehículos quedara prácticamente destruido, con importantes daños en su estructura.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Selva y personal de la Policía de Malbrán, quienes realizaron tareas de rescate y peritaje para determinar cómo se produjo la colisión.

Como consecuencia del operativo, la circulación permaneció interrumpida durante varias horas, generando demoras y largas filas de vehículos. Con el avance de las pericias, se analizaba la posibilidad de habilitar parcialmente el tránsito para normalizar la situación en el sector.