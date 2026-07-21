El Gobierno confirmó un aumento del 6% para las Fuerzas Armadas: cómo quedan los sueldos

La suba salarial fue establecida por una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Defensa y se aplicará en los haberes de junio, julio y agosto.

Hoy 11:06

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial trimestral, en torno al 6,2%, para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida establece los nuevos haberes mensuales correspondientes a junio, julio y agosto de 2026, en el marco de la política salarial aplicada para la Administración Pública Nacional.

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La decisión fue publicada mediante la resolución conjunta 35, firmada por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Defensa, Carlos Presti.

En los considerandos, se remarcó que mediante la resolución conjunta 10/2026 ya se habían fijado los haberes correspondientes a los meses de enero a mayo. Ahora, tras la evaluación escalafonaria del personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales, se dispuso establecer una nueva escala salarial para junio, julio y agosto.

Además, señala que la actualización responde a los criterios salariales adoptados para la Administración Pública Nacional y que contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y de los servicios jurídicos permanentes de los ministerios de Defensa y Economía.

La resolución también establece que el gasto derivado de la aplicación de la medida será atendido con los créditos presupuestarios correspondientes a las subjurisdicciones del Ministerio de Defensa.

Cómo quedan los haberes de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con el Anexo I de la resolución, los haberes mensuales de junio, julio y agosto serán los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $3.237.096 (junio), $3.308.312 (julio), $3.371.170 (agosto).

$3.237.096 (junio), $3.308.312 (julio), $3.371.170 (agosto). General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.886.779 (junio), $2.950.288 (julio), $3.006.343 (agosto).

$2.886.779 (junio), $2.950.288 (julio), $3.006.343 (agosto). General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.630.140 (junio), $2.688.003 (julio), $2.739.075 (agosto).

$2.630.140 (junio), $2.688.003 (julio), $2.739.075 (agosto). Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.303.771 (junio), $2.354.454 (julio), $2.399.189 (agosto).

$2.303.771 (junio), $2.354.454 (julio), $2.399.189 (agosto). Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $2.003.018 (junio), $2.047.084 (julio), $2.085.979 (agosto).

$2.003.018 (junio), $2.047.084 (julio), $2.085.979 (agosto). Mayor, Capitán de Corbeta: $1.578.044 (junio), $1.612.761 (julio), $1.643.403 (agosto).

$1.578.044 (junio), $1.612.761 (julio), $1.643.403 (agosto). Capitán, Teniente de Navío: $1.306.933 (junio), $1.335.686 (julio), $1.361.064 (agosto).

$1.306.933 (junio), $1.335.686 (julio), $1.361.064 (agosto). Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.162.440 (junio), $1.188.014 (julio),$1.210.586 (agosto).

$1.162.440 (junio), $1.188.014 (julio),$1.210.586 (agosto). Teniente, Teniente de Corbeta: $1.047.978 (junio), $1.071.034 (julio), $1.091.384 (agosto).

$1.047.978 (junio), $1.071.034 (julio), $1.091.384 (agosto). Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $949.126 (junio), $970.007 (julio), $988.437 (agosto).

$949.126 (junio), $970.007 (julio), $988.437 (agosto). Suboficial Mayor: $1.618.545 (junio), $1.654.153 (julio), $1.685.582 (agosto).

$1.618.545 (junio), $1.654.153 (julio), $1.685.582 (agosto). Suboficial Principal: $1.434.879 (junio), $1.466.446 (julio), $1.494.308 (agosto).

$1.434.879 (junio), $1.466.446 (julio), $1.494.308 (agosto). Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.272.040 (junio), $1.300.025 (julio), $1.324.725 (agosto).

$1.272.040 (junio), $1.300.025 (julio), $1.324.725 (agosto). Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $1.118.901 (junio), $1.143.517 (julio), $1.165.244 (agosto).

$1.118.901 (junio), $1.143.517 (julio), $1.165.244 (agosto). Sargento, Cabo Principal: $1.004.518 (junio), $1.026.617 (julio), $1.046.123 (agosto).

$1.004.518 (junio), $1.026.617 (julio), $1.046.123 (agosto). Cabo Primero: $901.498 (junio), $921.331 (julio), $938.836 (agosto).

$901.498 (junio), $921.331 (julio), $938.836 (agosto). Cabo, Cabo Segundo: $834.387 (junio), $852.744 (julio), $868.946 (agosto).

$834.387 (junio), $852.744 (julio), $868.946 (agosto). Voluntario 1.ª, Marinero 1.ª: $760.013 (junio), $776.733 (julio), $791.491 (agosto).

$760.013 (junio), $776.733 (julio), $791.491 (agosto). Voluntario 2.ª, Marinero 2.ª: $703.322 (junio), $718.795 (julio), $732.452 (agosto).

De acuerdo con el Anexo II de la resolución, los haberes mensuales de junio, julio y agosto serán los siguientes: