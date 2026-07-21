Nediani recorrió el barrio 25 de Mayo 540 Viviendas y dialogó con los vecinos

El jefe comunal destacó las tareas de urbanización realizadas en el sector y adelantó que se trabajará en nuevos pedidos planteados por los vecinos, como mejoras en desagües, poda e iluminación.

Hoy 12:46

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó el cierre del Operativo de Integración Social que el municipio desarrolló durante los últimos días en el barrio 25 de Mayo 540 Viviendas. En la oportunidad, el jefe comunal también realizó una caminata por el sector, donde mantuvo un diálogo directo con los vecinos para conocer sus inquietudes y escuchar sus propuestas.

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La actividad se desarrolló el lunes a la tarde y contó con la partición de autoridades del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante, dirigentes, integrantes de la junta vecinal del barrio y numerosos vecinos, quienes se acercaron para agradecer las tareas ejecutadas por la comuna y compartir un encuentro con las autoridades municipales.

Durante el operativo, el municipio llevó adelante un importante plan de mejoras urbanas que incluyó trabajos de perfilado y nivelación de calles, aporte de suelo y base estabilizada, reposición de luminarias, reconversión lumínica LED y un amplio operativo de limpieza en todo el sector.

Estas acciones son impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, con el objetivo de mejorar la infraestructura de los barrios, optimizar los servicios públicos y fortalecer el vínculo entre el municipio y los vecinos a través de una presencia permanente en cada sector de la ciudad.

Una vez concluida la actividad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani declaró lo siguiente: “Hoy hemos caminado el barrio 25 de Mayo 540 Viviendas y los vecinos nos han recibido con mucho afecto, con mucho cariño. Porque venimos trabajando hace un tiempo en el mejoramiento de calles y la reposición y colocación de nuevas luminarias LED.

Sin embargo, los vecinos de los barrios 25 de Mayo 540 Viviendas y Jerusalén, nos han pedido poner en condiciones el desagüe que hay en este sector. Asi que ya hemos quedado de acuerdo en solucionar este tema, entre otras cosas, la poda de plantas para mejorar la iluminación”.

Agregó: “Vamos a seguir trabajando en obras de infraestructura, vamos a continuar mejorando todo lo que es la parte de desagües e iluminación y, por supuesto, seguiremos mejorando las calles.

Tenemos un gran proyecto para los próximos cuatro años si nos toque gobernar, que tiene que ver fundamentalmente con la pavimentación de muchos barrios, por ejemplo, el 25 Mayo, Paraíso, San Fernando, Primero de Mayo, Ampliación Primero de Mayo, Polear, Banfield, Fraternidad y Ramos Taboada.

La verdad es que tenemos un gran proyecto, con muchas obras para ejecutar en la ciudad de La Banda, en los próximos cuatro años. El vecino claramente entiende que estos últimos cuatro cuatro años han sido muy difíciles, de recursos muy limitados.

Pero tenemos la esperanza de que todo cambie, que mejore y, a partir de esa mejora, poder avanzar con más obras de infraestructura que conecten e integren a los barrios de la ciudad de La Banda”.