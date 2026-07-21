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Incendio en una vivienda abandonada movilizó a policías y bomberos en el barrio Francisco Solano

Una densa columna de humo negro alarmó a los vecinos durante la mañana de este martes. Se sospecha que el fuego se originó cuando intentaron quemar basura acumulada en el inmueble.

Hoy 15:21
barrio Francisco Solano

Momentos de preocupación se vivieron en la mañana de este martes en el barrio Francisco Solano, en la zona este de la ciudad Capital, luego de que un incendio se desatara en una vivienda abandonada y generara una intensa columna de humo negro que pudo observarse desde varias cuadras.

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Fueron los propios vecinos quienes advirtieron la situación al notar que el humo comenzaba a invadir las calles del sector. De inmediato dieron aviso a la Policía, cuyos efectivos llegaron al lugar y solicitaron la intervención de personal de Bomberos para controlar las llamas.

Tras las primeras averiguaciones, se determinó que la vivienda se encuentra deshabitada y que, con frecuencia, personas de la zona arrojan residuos en el lugar. La principal hipótesis es que alguien intentó prender fuego la basura acumulada, pero las llamas se propagaron rápidamente y terminaron descontrolándose.

Bomberos lograron sofocar el incendio tras varios minutos de trabajo, evitando que el fuego alcanzara inmuebles linderos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y solo se reportaron daños materiales en la propiedad abandonada.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabajó en el lugar para establecer con precisión las circunstancias en las que se inició el foco ígneo.

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