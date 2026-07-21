Aumento preocupante de accidentes de motociclistas en Salta

Las estadísticas recientes en Salta indican un alarmante incremento de accidentes de motociclistas, con un total de 130 personas atendidas por siniestros viales en el Hospital San Bernardo durante el último fin de semana.

Hoy 16:39

El movimiento en las guardias hospitalarias de Salta refleja una situación crítica en cuanto a los siniestros viales, especialmente aquellos que involucran a motociclistas. Durante el último fin de semana, el Hospital San Bernardo reportó un total de 130 personas accidentadas, donde 47 correspondieron a siniestros de tránsito, con 38 motociclistas entre los heridos, representando más del 80% de los casos de lesiones por vehículos en la institución.

Comparativamente, el fin de semana largo anterior mostró un panorama aún más alarmante. Las guardias hospitalarias de la capital atendieron a más de 4,200 pacientes, con 1,297 consultas en el San Bernardo, de las cuales 1,027 fueron ambulatorias y 244 requirieron hospitalización. Estos números resaltan la creciente preocupación por la seguridad vial en la región.

En este contexto, de los 213 accidentados registrados durante el fin de semana largo, 69 fueron víctimas de siniestros de tránsito, con 53 motociclistas involucrados, además de 4 ciclistas, 7 automovilistas, 3 transeúntes y 2 usuarios de transporte público. Este aumento en las cifras muestra una tendencia preocupante que requiere atención inmediata.

Las estadísticas del SAMEC también revelan un aumento en las intervenciones prehospitalarias, con 279 durante el último fin de semana y 449 en el fin de semana largo previo, lo que subraya la presión constante sobre los equipos de emergencia y la urgencia de reforzar las campañas de concientización vial.

Especialistas en seguridad vial advierten que los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables en las vías públicas. Los accidentes suelen involucrar golpes directos, caídas por maniobras bruscas o colisiones con otros vehículos. Por ello, el uso correcto del casco, la conducción defensiva y el respeto a los límites de velocidad son medidas esenciales para reducir la siniestralidad.

El panorama observado en el Hospital San Bernardo se replica en otras guardias de hospitales de la capital, evidenciando que la prevención de accidentes sigue siendo un desafío pendiente en la región. Las autoridades deben actuar rápidamente para mitigar esta alarmante tendencia.