“La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, el picante posteo de Licha Martínez

El defensor de la Selección Argentina compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Hoy 17:57

El dolor por la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue presente entre los hinchas y también en los protagonistas del plantel albiceleste.

De a poco, varios jugadores comenzaron a expresar sus sensaciones en redes sociales después del golpe sufrido en la definición, donde Argentina no pudo conseguir el bicampeonato ni bordar la cuarta estrella en la camiseta.

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Lisandro “Licha” Martínez, quien compartió una publicación cargada de emoción, pero también con una frase contundente dirigida a quienes esperaban una caída de la Scaloneta.

“La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, escribió el zaguero de la Selección Argentina, en un cierre que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

El defensor no ocultó su tristeza por no haber podido alcanzar un nuevo título mundial con la Albiceleste, pero también dejó en claro el orgullo por el camino recorrido por un grupo que volvió a competir hasta el último partido de una Copa del Mundo.

La frase de Licha fue interpretada como un mensaje para aquellos que celebraron la derrota argentina, en medio de las críticas y comentarios que circularon tras la final.

Más allá del golpe deportivo, el posteo del defensor reflejó el sentimiento de un plantel que quedó marcado por el dolor de la derrota, pero también por la convicción de haber dejado todo en busca de una nueva consagración.