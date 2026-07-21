La explicación científica detrás de los brazos cortos del T-Rex

Un estudio reciente aclara que los brazos cortos del T-Rex son una adaptación evolutiva vinculada al gigantismo y la eficacia de su mordida.

Hoy 19:01

El Tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios más temidos y reconocidos, presenta una característica que ha intrigado a científicos y entusiastas: sus brazos cortos. A pesar de su formidable tamaño y potencia, la razón detrás de estas extremidades reducidas ha sido objeto de debate durante años.

Recientemente, un estudio llevado a cabo por investigadores de la University College London y la Universidad de Cambridge ha proporcionado una nueva perspectiva sobre esta peculiaridad. Según los hallazgos, publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B, los brazos cortos no son el resultado de un “error” evolutivo, sino una adaptación relacionada con la forma en que el T-Rex cazaba y sobrevivía en su hábitat.

El estudio indica que, a medida que el T-Rex evolucionaba, comenzaba a depender más de su enorme cráneo y de la fuerza de su mordida para capturar presas. En este contexto, los brazos perdieron su importancia funcional, convirtiéndose en una característica secundaria.

A medida que su cráneo crecía y se volvía más potente, la necesidad de brazos fuertes disminuyó, lo que llevó a una reducción de su tamaño. Este fenómeno se asocia directamente con el gigantismo que caracterizaba a estos depredadores.

El estudio también resalta que no solo el T-Rex mostró esta tendencia; otros grandes dinosaurios carnívoros, como los abelisáuridos y carcharodontosáuridos, desarrollaron extremidades delanteras pequeñas en respuesta a un aumento del tamaño corporal y de la cabeza.

Además, estos depredadores comenzaron a cazar presas de mayor tamaño, lo que requería mandíbulas robustas y una mordida fuerte. Por lo tanto, la evolución favoreció un diseño corporal centrado en la cabeza, relegando a los brazos a un segundo plano.

En conclusión, el T-Rex no necesitaba brazos grandes, ya que su verdadera arma era su poderosa mordida, un aspecto crucial para entender su éxito como depredador en su ecosistema.