Pity Álvarez suspende su show en Tucumán por su situación judicial

Cristian 'Pity' Álvarez ha decidido suspender su show programado en Tucumán el 8 de agosto debido a su situación judicial, ya que dos días después enfrentará un juicio por homicidio.

Hoy 19:30

El cantante Cristian 'Pity' Álvarez ha decidido cancelar de manera sorpresiva su show en Tucumán, programado para el 8 de agosto. Esta decisión se debe a su situación legal, ya que el 10 de agosto comenzará un juicio en el que está imputado por homicidio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Álvarez explicó: 'La fecha en Tucumán decidí bajarla porque muchos amigos me dicen que podría parecerles a los jueces que me estoy burlando de ellos'. Esta declaración resalta su preocupación por la percepción que pueda tener la justicia respecto a su situación.

El exlíder de Viejas Locas indicó que, aunque no comparte la misma opinión, decidió acatar el consejo de su círculo cercano. 'La gente manda, decidí eso', añadió, anticipando que el concierto se reprogramará para septiembre, posiblemente el 19.

El cantante se prepara para el juicio donde será juzgado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Este caso ha captado la atención de los medios y el público debido a la gravedad de las acusaciones.

Según el expediente judicial, el conflicto se originó en una disputa vecinal en el barrio Samoré, Villa Lugano. Durante el altercado, Álvarez, que enfrentaba problemas de adicción, disparó un arma de fuego que portaba, alegando que lo hacía por la inseguridad en la zona.

Testigos han declarado que la víctima recriminó a Álvarez antes de ser atacado. En un relato escalofriante, se menciona que Álvarez disparó cuatro veces, impactando a Díaz en la cara y el pecho. Tras el hecho, se entregó a las autoridades y defendió su acción como legítima defensa.

El proceso judicial ha estado marcado por dilaciones significativas, con casi nueve años de retrasos debido a diagnósticos psiquiátricos sobre el estado de salud mental del artista. Finalmente, el 10 de agosto de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Buenos Aires reactivará el juicio.

El debate consistirá en al menos 14 jornadas donde se presentarán pruebas y declaraciones, concluyendo con la emisión del veredicto el 14 de septiembre.